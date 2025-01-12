قناة العالم
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
نائب رئيس هيئة الاركان الايرانية: نتصدى لأي ابتزاز أو تحركات الأعداء الخاطئة
عاجل
نائب رئيس هيئة الاركان الايرانية: لدينا أسلحة لا يعرف الأعداء عنها شيئا
عاجل
وزير الدفاع الايراني: نراقب الأوضاع ونتصدى لأي ابتزاز أو تحركات خاطئة للاعداء
عاجل
وزير الدفاع الايراني محمد رضا اشتياني: لدينا أسلحة لا يعرف الأعداء شيئا عنها
عاجل
صفارات الانذار تدوي في يرؤون بالجليل الاعلى قرب الحدود مع لبنان
عاجل
اطلاق نار على حافلة للمستوطنين ترافقها قوة صهيونية قرب جبع جنوب جنين
عاجل
الدفاع المدني الفلسطيني: 70 طفلا استشهدوا بالقطاع في الايام الـ 5 الماضية
عاجل
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف جباليا ومدينة غزة
عاجل
قوات الاحتلال ينسف منازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
عاجل
مدفعية الاحتلال تقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة