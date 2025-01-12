مناورات "إقتدار" للدفاع الجوي الإيرانية رسائل لمن يهمه الأمر + فيديو

العالم – مراسلون

أقيمت مناورات "إقتدار" للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني على مساحات واسعة في البلاد، شملت المناطق الغربية والشمالية، وذلك للحفاظ على أمن سماء البلاد والمراكز الحساسة والحيوية.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي: "أجرينا سيناريوهات عديدة تحاكي استهداف طائرات، والتصدي لصواريخ ومسيرات العدو، والدفاع عن المنشآت النووية مثل فوردو وخنداب، في ظروف واقعية تماما وفي مساحات شاسعة."

وخلال المناورات استخدمت العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع.. و أكد قادة المناورات أنها تحاكي ساحة حقيقية للقتال وشهدت إجراء تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية.

وصرح العميد علي رضا صباحي لمراسل قناة العالم إن: "جميع معدات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش من صنع متخصصين إيرانيين داخل البلاد، وتتفوق هذه المعدات على وسائل الدفاع الأكثر تقدما وحداثة في العالم، وإن المعدات الدفاعية تصنع بناء على التهديدات الموجودة."

مهام هجومية ودفاعية أجرتها وحدات الصواريخ والرادار ووحدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الترهيب والخداع والدفاع الجوي والطائرات المأهولة والمسيرات التابعة للقوات الجوية، والهدف من جميعها إرسال رسائل لمن يهمه الأمر، وهي أن إيران على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد.

عرض جهوزية القوات المسلحة في مواجهة تهديدات الأعداء خلال المناورات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجسيد قدراتها الردعية رسالة تحذير إلى الأعداء بأن لا تسول لهم أنفسهم الاقتراب من حياض إيران البرية والبحرية والجوية.

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