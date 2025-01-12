عام على العدوان الأميركي البريطاني الإسرائيلي على اليمن

العالم – المشهد اليمني

هذا ويعتقد العديد من المحللين أن التحالف الأميركي البريطاني الذي مر عليه عام فشل في تحقيق أهدافه وهي حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه في البحرين الأحمر والعربي، مشيرين إلى أن القوات اليمنية قلبت الطاولة واستطاعت استهداف القوات الأميركية ومطاردتها في البحار كما نفذت حصارا حقيقيا على موانىء كيان الاحتلال وكبدته خسائر فادحة.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوفها من صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله علي الديلمي ومن بيروت المحلل السياسي اليمني محمد أبو راس هذه الأسئلة:

- في البداية كيف قراءتم العدوان الثلاثي على اليمن بعد عام من بدايته؟ هل فشل هذه التحالف؟

- ما هي أهم مرتكزات هذا التحالف الأميركي البريطاني الإسرائيلي؟ وماذا حقق؟

- كيف استطاعت صنعاء امتصاص ضربات هذا التحالف والتحول من الدفاع إلى الهجوم؟

- ماذا عن الخسائر المادية والإنسانية الذي خلفها هذا العدوان على اليمن؟

- لماذا برأيكم اختارت واشنطن الدخول في حرب مع اليمن من أجل الدفاع عن كيان الاحتلال؟ هل كانت تعتقد أن صنعاء لقمة سهله ويمكن ابتلاعها بسرعة؟

- العدوان الثلاثي على ما يبدو أن أغلب أهدافه مدنية مثل استهداف محطات الكهرباء ومخازن الوقود والمطار والموانىء.. ما هو هدفه من ذلك؟

- ماذا عن الحديث عن تحضير أميركي إسرائيلي لتوسيع الحرب والدخول بشكل ميداني من خلال دعم قوى المرتزقة؟

- ماذا عن العمليات اليمنية التي تستهدف القوات الأميركية في البحر ماذا حققت؟

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