حرائق كاليفورنيا

العالم – باختصار

ورغم تراجع قوة الرياح فإن انتشار النيران مستمر في لوس أنجلوس والحرائق خارج السيطرة.

قائد شرطة لوس أنجلوس: أوامر إخلاء صدرت لنحو 153,000 شخص.

السلطات الأميركية فشلت في احتواء حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجلوس.

جهاز الإطفاء بولاية كاليفورنيا: نسبة احتواء النيران ما زالت صفرا بالمئة.

رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس كريستين كراولي: إدارة المدينة خذلت إدارة الإطفاء.

خبراء: إن 17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء أثرت سلبا في مكافحة الحرائق.

السلطات الأميركية: هذه الحرائق أسوأ كارثة تعرضت لها كاليفورنيا على مر تاريخها.

تشير تقديرات إلى أن حصيلة الخسائر قد تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار.

جو بايدن: إنها أكبر حرائق الغابات وأكثرها تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، التغيير المناخي حقيقة واقعة.

تعاني كاليفورنيا من تاريخ طويل في حرائق الغابات التي أشعلتها خطوط الكهرباء في الرياح العاتية.

حين اندلعت الحرب في أوكرانيا قامت عدة إدارات إطفاء في كاليفورنيا بالتبرع بإمكانياتها لأوكرانيا.

خبراء: نقص هذه المعدات المهداة إلى أوكرانيا أثر سلبا على عملية إطفاء الحرائق.

الهلال الأحمر الإيراني: مستعدون لإيفاد فرقنا التخصصية إلى الولايات المتحدة، ونشدد على أهمية التعاون الدولي في مثل هذه الظروف.

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