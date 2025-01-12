حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس

العالم _ أميركا

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن السلطات المحلية اعتقلت شخصين لانتهاك حظر التجول في منطقة الإخلاء في باليساديس، بالقرب من منزل هاريس. حيث تبلغ قيمة منزل هاريس حوالي 5 ملايين دولار.

تسارعت جهود خدمات الطوارئ لاحتواء الحريق، الذي غيّر اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، متجهًا نحو حي برينتوود، المعروف بسكانه من الأثرياء والمشاهير.

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وقد تسببت الحرائق في تدمير أحياء بأكملها في منطقة لوس أنجلوس، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار. وأفاد المسؤولون بأن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، ودُمر أكثر من 12 ألف مبنى نتيجة لهذه الحرائق.