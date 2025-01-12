عضو أنصار الله: أميركا اختلقت أزمة في البحر الأحمر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال على الدليمي إن العدوان الأخير هو استكمال للعدوان السابق للتحالف المكون من 23 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والتي طرحت على واجهته المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن: التحالف الأخير كان لأجل إيقافنا عن مساندة القضية الفلسطينية وعن غزة ومطالباتنا المستمرة لموضوع فك الحصار على غزة وإيقاف العدوان الهمجي وأيضاً إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف: عندما لاحظوا الفشل الذريع قاموا بإنشاء هذا التحالف، والذي هو أيضاً بدوره وصل إلى فشل كبير وذريع.. ونحن ندرس هذا الموضوع على أنة استمرارية للفشل الأميركي في محاولته لإيذاء اليمن والشعب اليمني وإثناءه عن مناصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن: الشق الآخر هو أن الولايات المتحدة الأميركية حاولت أن تفرض عضلاتها في البحر الأحمر وحاولت أن تقول للعالم أنها لا تزال هي المسيطرة والمتحركة في كافة الممرات العالمية وأنها قادرة على إيقاف هجماتها وأيضاً دورنا في إيقاف أي سفينة تذهب للكيان الصهيوني وأي سفينة تدافع عن الكيان الصهيوني، وأيضاً فيما بعد في مرحلة أخرى للسفن الأميركية والبريطانية التي لها دور خطير وسلبي في حماية الكيان الصهيوني.

وقال الدليمي: فكان هناك الدرس القاسي الذي نبه العالم على أن القوة الأميركية هي أكذوبة وأن المسألة هي مسألة إرادات، فعندما تكون هناك إرادات للشعوب ومواقف صلبة وقيادات لديها منهجية وخط وهدف ورسالة وتحمل الكثير والكثير سواء للشعب اليمني أو الأمة الإسلامية.. بالتالي فإن الخيبات كانت مواكبة للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وصرح أن: أميركا اختلقت أزمة في البحر الأحمر وعانى منها العالم، والسبب في ذلك أنه لو كان هناك عقل في الأميركيين لتجنبوا البحر الأحمر ولذهبوا إلى خيارات أخرى، لكن لديها الكبر والعناد والتحدي، وأيضاً عقلية الهيمنة والعقلية الاستعمارية.

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