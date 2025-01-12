لبنان.. مشاورات لتسمية رئيس للحكومة

العالم - بانوراما

وقالت مصادرُ لبنانية اِنّ عون سيجري الاستشاراتِ النيابيةَ الملزمةَ لتكليفِ رئيسِ الحكومةِ الجديدة في اطارِ برنامجِ لقاءاتٍ مكثفٍ يبدأ بلقاءِ رئيسِ المجلسِ النيابي نبيه بري صباحا وينتهي بلقاءِ كتلةِ التنميةِ والتحرير التي يترأسها. ويلي ذلك اللقاءُ مع رئيسِ المجلسِ لاطلاعِه على نتيجةِ الاستشاراتِ قبلَ الاعلانِ عن اسمِ الرئيسِ المكلف وقال مصدرٌ مطلع اِنّ مرحلةَ التكليف والتشكيل ستكون متواصلةً ومن دونِ انقطاع وتوقع المصدرُ اَنْ تكونَ حكومةٌ موسعة ما بينَ اربعةٍ وعشرين وثلاثين وزيراً لتكونَ ملائمةً لفكرةِ الحكومةِ الجامعة

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