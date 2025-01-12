قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قياة اسرائيلي في محور نتساريم بالصواريخ
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وزير الخارجية الايراني يعين محمد رضا شيباني مندوبه الخاص في شؤون سورية
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إعلام القضاء الايراني: النخبة الايراني الذي كان معتقلا في ايطاليا وصل طهران
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وزير الخارجية العراقي: وادي حوران الممتد بين الأنبار ودرعا تحول إلى ممر لداعش
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عراقجي يؤكد دعم طهران لمساعي الأمم المتحدة لتحسين أوضاع اليمن
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عراقجي يندد بالعدوان الأميركي البريطاني الاسرائيلي المتكرر على اليمن
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عراقي يندد بالعدوان الأميركي البريطاني الاسرائيلي المتكرر على اليمن
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وزيرالخارجية عباس عراقجي يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن
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إعلام القضاء الايراني: المعتقل محمد عابديني سيعود لايران في غضون ساعات
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الإعلام العبري: دوي صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة