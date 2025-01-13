ترودو يهدد بفرض رسوم جمركية إذا بدأ ترامب حربا تجارية مع كندا

وفي حديثه مع قناة "إم إس إن بي سي"، أوضح رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته أن حكومته لا تسعى إلى حرب تجارية مع الإدارة الأميركية الجديدة، ولكنها ستضطر إلى الرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على منتجات كندية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقا لبيانات صادرات وزارة التجارة الأميركية، فإن كندا تستورد سلعا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى – حيث بلغت قيمتها حوالي 320 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي.

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فيما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كندا 55 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وقال ترودو: "كما فعلنا في المرة السابقة، نحن مستعدون للرد بالرسوم الجمركية حسب الضرورة."وأضاف ترودو: "نحن الشريك الأول في الصادرات لحوالي 35 ولاية أميركية مختلفة، وأي شيء يزيد من تعقيد الحدود بيننا ينتهي به الأمر إلى تحميل مواطنين أميركيين أعباء وفقدان وظائف أميركية."

وعلى أساس نصيب الفرد، فإن واردات كندا من الولايات المتحدة أكثر بكثير من واردات الولايات المتحدة من كندا.

وعندما فرضت إدارة ترامب الأولى رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم في عام 2018، فرضت الحكومة الكندية رسوما على قائمة من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة شملت الأجهزة المنزلية، وويسكي بوربون، والقوارب.

إضافة إلى التهديد بفرض الرسوم الجمركية، اقترح ترامب أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الواحدة والخمسين، وأشار إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، باعتباره "حاكما" لـ "ولاية كندا العظيمة".

وردا على ترامب ، أكد ترودو أنه من المستحيل أن تنضم كندا إلى الولايات المتحدة.