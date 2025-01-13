قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مصادر فلسطينية: استشهاد أسير من مدينة دورا جنوب الخليل بسجون الاحتلال
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موقع عبري:3 قتلى ومصابون من لواء ناحال كحصيلة اولية لانهيار مبنى بالقطاع
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بدء الاستشارات النيابية الملزمة بحضور الرئيس اللبناني لتعيين رئيس للحكومة
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شهيد و5 مصابين بقصف جوي استهدف مجموعة فلسطينيين في جباليا البلد
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الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة اطلقت من اليمن باتجاه جنوب فلسطين المحتلة
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موقع عبري: قتلى وجرحى بانهيار مبنى على قوة من ناحال شمال قطاع غزة
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تفجير مبنى بداخله قوات اسرائيلية شمال القطاع ومروحيات تقوم بعمليات اجلاء
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مصادر عبرية: حدث أمني صعب ضد قوات الجيش في شمال قطاع غزة
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المسيرات الاستراتيجية تحلق لاكثر من الفي كم وتتميز بقدرة تدميرية عالية
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المسيرات الحديثة تم تصميمها وانتاجها من قبل الجيش ووزارة الدفاع الايرانية