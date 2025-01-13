مسيرات شعبية تعم إسطنبول ضد مواصلة المجازر الإسرائيلية

العالم - مراسلون

حشود تجمعت في محيط المسجد الأخضر بمدينة إسطنبول التركية ورفعت شعارات تؤكد على الوقوف مع المقاومة الفلسطينية.

"إبق غضبك حيا تجاه الظالم" كان أحد أبرز الهتافات التي تكررت في المسيرة، الى جانب مطالب واضحة بوقف الحرب وقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول أحد المشاركين بالمسيرة: في هذا اليوم جئنا لنشارك في هذه الفعالية بعنوان "إبق غضبك حاضراً"، لنؤكد وقوفنا المستمر تجاه القضية الفلسطينية، فنحن مع الشعب الفلسطيني في غزة خاصة في ظل الحرب الضروس التي يمر بها القطاع.

وخلال التظاهرة أكد المتحدثون على أهمية خطوات عملية تبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال، وتعزيز حملة المقاطعة العالمية، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال وجنوده في المحاكم الدولية.

ويقول هاكان أوزون مشارك آخر: خرجنا لنؤكد أننا سنبقى مستمرين في التظاهرات والمسيرات من أجل دعم فلسطين ونصرة قطاع غزة، ونحن من هنا نطالب العالم الإسلامي والعربي بضرورة التحرك العاجل لمحاسبة العدو الصهيوني في المحاكم الدولية، بتهمة ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين من الأطفال والنساء.

كما يقول المشارك الآخر أورخان أكاي: نطالب بلادَنا وكافة البلدان التي تؤمن بالعدالة والإنسانية، بأن توقف فوراً أي علاقات اقتصادية أو تجارية أو حتى دبلوماسية مع العدو الصهيونيّ، الذي ما زال مستمراً في حربه التي قاربت على عام ونصف، وقام خلالها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في أنحاء تركيا نظمتها جهات شعبية دعمت القضية الفلسطينية في إطار حملة تضامن مستمرة مع قطاع غزة.

"إبق غضبك حاضرا" شعار رفعه هؤلاء المتظاهرون هنا في إسطنبول التركية من أجل أن يوصلوا رسالة للعالم بأن الغضب يجب أن يبقى حاضرا في وجه كل آلة البطش الإسرائيلية.