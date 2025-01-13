الإعلام العبري: التوقيع على اتفاق أولي يوم الخميس أو الجمعة

العالم - خاص بالعالم



وناقش الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الكيان أخر تطورات الصفقة.



تزامنا مع الحديث عن تقدم في المفاوضات بين حركة حماس الفلسطينية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، توقعت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن يتم التوقيع على اتفاق أولي لصفقة تبادل اسرى يومي الخميس او الجمعة من هذا الأسبوع.

وقالت القناة أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بالأحرف الأولى أو وثيقة مبادئ يلتزم بها الطرفان.



وفي هذه الأثناء، لا يزال أعضاء وفد الكيان المفاوض، الذي يضم أيضا رئيس الشاباك ورئيس الموساد، موجودين في قطر، قال مصادر عبرية أن هذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى الخطوط العريضة، لكن لا يزال هناك فجوات، وإن كانت قليلة. وقال مصدر إسرائيلي مطلع إنه هناك تقدما في عدة بنود الصفقة، لكن لا تزال هناك ثغرات.

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وفي الوقت الذي يسابق فيه مسؤولون أميركيون الزمن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل أن يغادر الرئيس الاميركي جو بايدن منصبه في عشرين يناير كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض عن اتصال جرى بين بايدن ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشه الصفقة.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أبلغ بايدن بالتفويض الذي منحه لوفد الكيان الإسرائيلي الذي ذهب إلى الدوحة.



وعلق مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على تطورات المفاوضات مؤكدا إنها قريبة جدا لتتحول إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك أشياء يجب إغلاقها.







وحسب المصادر فأن الخطوط العريضة لصفقة التبادل في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق سراح اربعة وثلاثين اسيرا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف في قطاع غزة، والإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني من بين هؤلاء الأسرى ثمانية واربعون اسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى.



وحوالي تسعين امرأة، ومئة وخمسين إلى مائتين اسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات؛ ونحو ثلاثمائة وخمسين أسيراً تحت سن التاسعة عشر عاماً، ونحو خمسمائة وستون أسيراً مريضاً ومسناً.