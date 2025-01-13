4 شهداء بقصف الاحتلال مركبة شمالي مدينة رفح

العالم - فلسطين المحتلة

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار الكثيف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، في وقت سابق اليوم، بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب محافظة غزة.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة نتيجة قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين، التي تؤوي نازحين غرب محافظة غزة.

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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غربي غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,565 مواطنا، وإصابة 109,660 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.