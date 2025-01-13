قاليباف: المدينة الصاروخية التابعة للحرس الثوري استعرضت قوة إيران

العالم - ايران

واشار قاليباف إلى إجراء القوات المسلحة مناورات مختلفة في الأيام الأخيرة خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد وقال: إن إجراء مناورات، بما في ذلك مناورة"الاقتدار 1403" للقوات المسلحة، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، والمناورة الثقافية-العسكرية الكبرى تحت عنوان "السائرون إلى القدس"، بمشاركة 110 آلاف من أبناء الشعب الايراني، وإزاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية للقوات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في الأيام الأخيرة أظهر مظاهر جديدة للقوة الدفاعية والقتالية للبلاد.

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وأضاف: إن هذه المناورات اظهرت لأعدائنا، العزم الجدي والقوة الرادعة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة.

وثمن قاليباف الجهود التي يبذلها كافة مجاهدي القوات المسلحة على مدار الساعة، وسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق.