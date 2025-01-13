الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: المدينة الصاروخية التابعة للحرس الثوري استعرضت قوة إيران

قاليباف: المدينة الصاروخية التابعة للحرس الثوري استعرضت قوة إيران
الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف إن المدينة الصاروخية التابعة لحرس الثورة الاسلامية استعرضت قوة إيران.

العالم - ايران

واشار قاليباف إلى إجراء القوات المسلحة مناورات مختلفة في الأيام الأخيرة خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد وقال: إن إجراء مناورات، بما في ذلك مناورة"الاقتدار 1403" للقوات المسلحة، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، والمناورة الثقافية-العسكرية الكبرى تحت عنوان "السائرون إلى القدس"، بمشاركة 110 آلاف من أبناء الشعب الايراني، وإزاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية للقوات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في الأيام الأخيرة أظهر مظاهر جديدة للقوة الدفاعية والقتالية للبلاد.

إقرأ ايضا .. إزاحة الستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة

وأضاف: إن هذه المناورات اظهرت لأعدائنا، العزم الجدي والقوة الرادعة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة.

وثمن قاليباف الجهود التي يبذلها كافة مجاهدي القوات المسلحة على مدار الساعة، وسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق.

روابط ذات صلة

مناورات "إقتدار" للدفاع الجوي الإيرانية رسائل لمن يهمه الأمر + فيديو

تدمير الأهداف المهاجمة لمنطقة فردو باستخدام نظام '15 خرداد' 