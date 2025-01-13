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اعتراف 'إسرائيلي' بفشل الغارات على اليمن..علينا استخدام ورقة المرتزقة!

اعتراف 'إسرائيلي' بفشل الغارات على اليمن..علينا استخدام ورقة المرتزقة!
الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قلل معهد “الأمن الإسرائيلي” من فعالية الاعتداءات الجوية الصهيونية على اليمن، مؤكداً أن الغارات لن توقف ضربات القوات المسلحة اليمنية على عمق الكيان أو هجماتها البحرية المساندة لغزة ويشير التقرير إلى أن الهجمات اليمنية مستمرة حتى نهاية الحرب على غزة.

العالم-اليمن

وقال المعهد في تقرير له الأحد: بعد "الضربة الجوية الإسرائيلية" لم يتوقف إطلاق انصارالله للصواريخ باتجاه "إسرائيل"، حسب وصفه.

وأضاف "من غير المرجح للغاية أن تجبر ضرباتنا انصارالله على التوقف تمامًا عن إطلاق النار على "إسرائيل" ومضيق باب المندب، والنتيجة النهائية معقدة"

وتابع “على نحو متوقع وغير مفاجئ، حتى بعد الضربة الجوية الإسرائيلية، واصلت القوات اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، متعهدين بالاستمرار حتى تنهي إسرائيل حملتها في غزة ضد حماس”، مؤكدا أن قدرات صنعاء على مواصلة هجماتها لا زالت قائمة.

وعلق المعهد الآمال على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات لتحقيق الأهداف الصهيونية، قائلا: مع وصول ترامب من المهم استمرار واشنطن في تكثيف الضربات ضد اليمن، والاستخبارات عالية الجودة هي المفتاح لتحقيق هذه الأهداف.

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وخلص المعهد إلى أن المعركة ضد اليمن "لن تنتهي قريباً طالما استمرت المعركة في غزة”، مشيراً إلى أن “الطريق لا يزال طويلاً” أمام الكيان.

ولم يغفل المعهد استخدام ورقة المرتزقة والإمارات والسعودية ضد الشعب اليمني، مضيفا "من الحل المتكامل حملة برية من قبل "الجهات الفاعلة" في جنوب اليمن بدعم من الإمارات والسعودية لإنهاء حكم انصارالله وهذا بعيد كل البعد عن السهولة".

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