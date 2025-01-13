قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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16 شهيدا والعديد من الجرحى بقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم وتجريف بقريتي الفندق وإمانين شرق قلقيلية
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مصادر عبرية:وصول جنود اصيبوا شمال غزة الى المستشفى عبر سيارات اسعاف
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مسؤول اسرائيلي كبير: يمكن القول بحذر اننا نقترب من اتمام صفقة الاسرى
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العميد نصيرزاده: بالتاكيد سنستخدم الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة
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وزير الدفاع الايراني نصيرزاده: ما يتم عرضه بالمناورات جزء يسير من قدراتنا
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هآرتس: 28 جنديا أقدموا على الانتحار منذ بداية الحرب على غزة
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اصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل
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مصادر فلسطينية: استشهاد أسير من مدينة دورا جنوب الخليل بسجون الاحتلال
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موقع عبري:3 قتلى ومصابون من لواء ناحال كحصيلة اولية لانهيار مبنى بالقطاع