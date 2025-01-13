مقتل عدد من ضباط وجنود الاحتلال في حدث صعب بغزة

العالم-فلسطين

وأوردت منصات للمستوطنين في حصيلة أولية، مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وذكرت أن المبنى انهار بعد تفجيره، مشيرة إلى أن مروحيات جيش الاحتلال تنفذ عمليات إخلاء إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر فلسطينية مشاهدة طائرات إخلاء إسرائيلية من شمال قطاع غزة التي لا تزال تقاتل ببسالة بعد أكثر من 100 يوم من اجتياحها الثالث منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

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والسبت الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في حين تحدثت منصات المستوطنين عن مقتل 7 جنود في المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.