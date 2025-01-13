توقعات 'إسرائيلية' بتوقيع اتفاق تبادل أسرى قريبا!

العالم-الاحتلال

وتوضح القناة 12 العبرية "ليس من المؤكد أنه سيكون اتفاقا موقعا، لكن من الممكن أن يتم التوصل إلى "اتفاق بالأحرف الأولى" أو وثيقة مبادئ يلتزم بها الطرفان ويمكن أيضا أن تكون إنجازا مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

هناك تفاؤل، تضيف القناة العبرية نقلا عن مصادر "ولكن لا يزال يتعين على المرء أن يكون حذرا عند التوصل إلى استنتاجات حاسمة."

في هذه الأثناء، لا يزال أعضاء الوفد الصهيوني الذي يضم أيضا رئيس الشاباك ورئيس الموساد، موجودين في قطر، وهذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى الخطوط العريضة، لكن لا يزال هناك فجوات، وإن كانت قليلة، لكنها لا تزال موجودة. تعمل الفرق، أحيانًا في الليل، وبحهد مكثف لكن لا توجد اية تسريبات حول ما يجري في الغرف المغلقة حول ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق.

علق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على تطورات المفاوضات بشأن صفقة الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وبحسب سوليفان، "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك أشياء يجب إغلاقها".

وأكد المستشار أن هناك إصراراً على التوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل، "وهذا أمر ممكن لكن من المستحيل إعطاء توقعات".

الخطوط العريضة لصفقة التبادل

وفي المرحلة الأولى ، سيتم إطلاق سراح 34 اسيرا "إسرائيليا" مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف في قطاع غزة، والإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني من بين هؤلاء الأسرى 48 اسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى. حوالي 90 امرأة؛ 150 إلى 200 اسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات؛ نحو 350 أسيراً تحت سن 19 عاماً، ونحو 560 أسيراً مريضاً ومسناً.

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ومن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها في المرحلة الأولى قائمة أسماء المختطفين الأحياء الذين ستتسلمهم إسرائيل. إعادة تمركز جيش الاحتلال خارج المناطق المأهولة بالسكان في غزة؛ عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، بعد تفتيشهم من قبل طرف ثالث؛ فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وخروج المرضى للعلاج.

وتبدأ المرحلة الثانية من الصفقة بعد أسبوع من تنفيذ المرحلة الأولى، ويتم خلالها إطلاق سراح باقي المحتجزين، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين ووقف ثان لإطلاق النار يستمر لمدة شهر ونصف.

وستتضمن المفاوضات في هذه المرحلة مناقشة ترتيبات إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبحسب المصادر، فسيتم مناقشة المرحلة الثالثة بين الطرفين في حال التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية وسوف تشمل استعادة القطاع وإدارته.