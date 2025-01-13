إسلامي: نخطط لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2041

العالم - ايران

وخلال تفقده محطة "بوشهر 1" ، أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي " الى أن هذه المحطات النووية هي محطات توليد طاقة نظيفة، وباعتبارها محطة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة، فقد تمكنت من توفير نحو 105 ملايين برميل من النفط خلال هذه الفترة من خلال منع انبعاث الملوثات .

وتابع اسلامي :هذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة للبيئة وصحة الإنسان، واليوم، تعد محطات الطاقة النووية إحدى الخطط التي يمكن أن توصل البلاد الى هدفها بالوصول الى نسبة صفر كربون في مجال الطاقة النظيفة بشكل أسرع .

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واشار الى أن منظمة الطاقة الذرية تنبأت بمشروع بقدرة 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2041 في وثيقتها الاستراتيجية وفي قانون خطة التنمية، مضيفا انه ومع التنسيب وبدء أنشطة شركات البناء والتشغيل، بدأ تنفيذ الخطة وكل واحدة منها في مراحل مختلفة من التقدم.

وافاد بان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بمتابعة تطوير الطاقة النووية بسرعة أكبر والتمكن من تحقيق الأهداف الكمية للبرنامج في الجدول الزمني المحدد، وأن تكون قادرة على تحقيق سقف 3000 ميغاواط للبرنامج الحكومي السابع.