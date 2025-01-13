النفاق.. مرض اجتماعي يجب الحذر منه

العالم - صباح جديد



لا يحرص المرء غالبا إلا على ما بذل فيه جهدا، أما الذي يأتيه بسهولة فمن الممكن أن يفرط فيه بسهولة أيضا، وأعلى درجات تلك السعادة أن يستشعر الإنسان الرضا في الدنيا، وينال الجنةَ في الآخرة.



ويعتبر النفاق الاجتماعي أحد الأمراض النفسية التي يتم الشعور بها، حيث يتم التظاهر بشكل دائم بالعديد من الأمور التي لا تكون موجودة في الحياة الواقعية ، بالتالي يعتبر حالة من التناقض الواضح التي يتم اظهارها من قبل الفرد أمام العديد من الأشخاص، كما أنه يتم استعراض العديد من الأمور المتنوعة المخالفة لما هو يشعر بها أو يملكها.



والنفاق.. ذلك المرض الاجتماعي الذي بات ينتشر بكثرة بين الأفراد سعيا للوصولِ لمآرب معينة تخدمهم، أو بهدف تحقيق المصالح بأشكالها، يمتد "اِلِكترونيا" ويصبح واضحا بين الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فيما يكتب وينشر، أو حتى عبْر الصور والفيديوهات، والتي يكون واضحا في أحيان كثيرة غياب صدقها، لكنها تأتي من باب النفاق الذي يسميه البعض "مجاملة اجتماعية" تلزم في الوقت الحالي.

استضافت قناة العالم من خلال برنامجها الصباحي، صباح جديد، احمد نجف مدير القسم الاجتماعي في اذاعة طهران العربية لبحث حيثيات هذا الموضوع.

يمكنكم متابعة تفاصيل الحلقة، في الفيديو المرفق..