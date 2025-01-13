مسؤول: سيتم الانتهاء من بناء قاعدة "تشابهار" الفضائية آذار القادم

العالم - ايران

وقال سالارية في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: إن عملية استكمال قاعدة "تشابهار" جارية بصورة جيدة، ووفقًا للخطة، كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في الصيف القادم، لكننا نخطط لتشغيلها بحلول نهاية العام (20 اذار).

وتابع: "هذه القاعدة مهمة للغاية بالنسبة للبلاد لأنها قاعدة مخصصة لوزارة الاتصالات ويمكن أن تكون بوابة إيران إلى الأسواق العالمية، لأننا نستطيع إجراء عمليات الإمالة في مدارات الفضاء من هذه القاعدة".

وأوضح سالارية أن قاعدة جابهار الفضائية تتكون من ثلاث مراحل، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بحلول نهاية العام، ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية للقاعدة الفضائية سريعا.

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وقال: "إن إطلاق منظومة الشهيد سليماني سيجري عبر قاعدة تشابهار اعتباراً من النصف الثاني من العام القادم".

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن المرحلة الأولى من قاعدة تشابهار مخصصة لصواريخ حاملة للاقمار تعمل بالوقود الصلب، والمرحلة الثانية مخصصة لصواريخ أثقل تعمل بالوقود السائل.

وبما أن الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل أثقل وزناً، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لبناء المرحلة الثانية، ولكننا لا نستطيع أن نعلن صراحة عن وقت محدد لاستكمال مشاريع الفضاء لأن العمل يجب أن يتم بعناية.واعتبر المرحلة الثالثة، بانها خاصة بالصواريخ الثقيلة، وقال: تم التعاون مع وزارة الدفاع لبناء المرحلة الأولى، ومع القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري لبناء المرحلة الثانية.

يتبع..