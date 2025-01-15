غزة .. اصرار على الحياة رغم قساوة ومرارة العدوان

العالم - صباح جديد



ولقد قيل إن بإمكان المرء أن يحيا أربعين يومًا بلا طعام، وأربعة أيام من دون مياه، وأربع دقائق من دون هواء، لكنه لا يمكن أن يحيا إلا أربع ثوانٍ من دون أمل .... فالأمل هو العاطفة الإيجابية الوحيدة التي تزداد قوة في الظروف السلبية أو عدم اليقين.



وبالرغم من قساوة الحياة في غزة، جراء العزلة والحصار وضراوة الحرب بالقصف الجوي والمدفعي، وتوغل جيش الاحتلال برا، فإن الآلاف لا يزالون يمنحون المدينة نبض الحياة.

استضافت قناة العالم من خلال برنامجها الصباحي، صباح جديد، الاعلامي عبدالهادي ضيغمي لبحث حيثيات هذا الموضوع.