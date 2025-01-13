محلل عسكري إسرائيلي: غارقون في وحل غزة وخسائرنا فادحة

العالم-الاحتلال

وجاءت تصريحات أشكنازي في أعقاب تصاعد الخسائر "الإسرائيلية" في شمال قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية مؤخراً أن عدد قتلى الجيش في هذه المنطقة قد تجاوز 50 جندياً منذ بدء العمليات البرية الأخيرة، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وأكد، في مقال بصحيفة "معاريف" اليوم الإثنين، أن الضربات الأخيرة في شمال قطاع غزة، وخاصة في بيت حانون، كانت "أليمة" و"غير محتملة"، مشيراً إلى أن الثمن الذي تدفعه "إسرائيل" في هذه المواجهات "دموي وباهظ".

وأشار إلى أن الجيش يعمل بشكل غير فعال من الناحية التكتيكية، حيث يستخدم مدفعية وقصفاً جويّاً أقل مما يجب، مما يعرض حياة الجنود للخطر.

وحذر أشكنازي من أن حماس أعدت كميات كبيرة من العبوات الناسفة، وأن عناصر المقاومة المسلحين بصواريخ مضادة للدروع لا يزالون نشطين في شمال القطاع، مما يشكل تهديداً مستمراً لقوات الاحتلال.

ومن الناحية الاستراتيجية، أقر أشكنازي بأن "إسرائيل" لا تملك ما تفعله أكثر في غزة، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب.

وطالب بإنهاء الحرب فوراً عبر عقد صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، محذراً من استمرار التكلفة البشرية الباهظة التي تدفعها (إسرائيل) يومياً.

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وفي إشارة إلى السياسة الإسرائيلية الداخلية، انتقد أشكنازي "الأقوال المسيانية لبعض أعضاء الحكومة، معتبراً أنها تهدف إلى إطالة أمد الحرب بدلاً من إنهائها.

كما تطرق إلى الدور الأمريكي في المنطقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب لن يسمح لأي طرف، بما في ذلك اسرائيل، بإعاقة خططه في المنطقة. وقال إن ترامب يعتزم ترك إرث قوي في الشرق الأوسط، ولن يتسامح مع أي محاولة لتقويض ذلك، وفق تعبيره.