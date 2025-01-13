قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مقاومون يفجرون عبوة بمحيط الجدار الفاصل في قرية زبوبا شمال غرب جنين
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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف جوي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
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مصادر عبرية: وزراء حزب "شاس" يعلنون انهم سيصوتون لصالح صفقة التبادل
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45 شهيدا في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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حماس: المفاوضات احرزت تقدما بشأن قضايا رئيسية وسنستكمل ما تبقى قريبا
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رئيس الهلال الأحمر الايراني: مستعدون للمساهمة في اطفاء الحرائق في أميركا
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رويترز:بوتين يجري محادثات مع بزشكيان في17يناير يوقعان بعدها اتفاقية تعاون
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الدفاع المدني الفلسطيني:الاحتلال يستهدف كل من يخرج من منزله شمال غزة
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6 شهداء معظمهم اطفال باستهداف طائرات الاحتلال مواطنين بحي الدرج بغزة
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33 شهيدا بغارات للاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم