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صحيفة عبرية.. 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة

صحيفة عبرية.. 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة
الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وبدأت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واليوم الإثنين، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد مرور 100 يوم على التدمير الشامل والإبادة الجماعية بمحافظة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري على القطاع المدمر في أكتوبر 2023.

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وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

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