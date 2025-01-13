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نواف سلام يفوز بسباق رئاسة الحكومة اللبنانية

نواف سلام يفوز بسباق رئاسة الحكومة اللبنانية
الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

فاز القاضي اللبنانی نواف سلام،في سباق الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد حصوله على 70 صوتًا. جاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حصل على 8 أصوات، بما في ذلك صوت النائب جميل السيد.

العالم _ لبنان

وانطلقت الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا في بيروت، في خطوة حاسمة لتسمية شخصية لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بعد فراغ رئاسي دام عامين. وقد شهدت فترة الفراغ العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان.

في الجولة الأولى من الاستشارات، حصل نواف سلام على 12 صوتًا، بينما سجل ميقاتي 8 أصوات، إضافة إلى صوت واحد دون تسمية، ليبدأ السباق نحو تشكيل الحكومة.

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ومنذ إعلان موعد الاستشارات النيابية، تواصلت التكهنات حول المرشحين لهذا المنصب السني الرفيع، حيث تداولت القوى السياسية أسماء عديدة، من أبرزها نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير نواف سلام، الذي طُرح اسمه في اللحظات الأخيرة ليحظى بدعم نواب معارضين ومستقلين

.نواف سلام، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/ شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.

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