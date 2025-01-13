حماس.. الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية

العالم _ فلسطين

في بيان صحفي، أكدت حماس أن "الجرائم المستمرة بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى". وأشارت الحركة إلى أن استشهاد أبو زنيد جاء نتيجة التعذيب والإجراءات الوحشية التي تعرض لها.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين. كما طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بتسليط الضوء على معاناة الأسرى والضغط للإفراج عنهم.

كما حثت الحركة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية رداً على انتهاكاتها.

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يُذكر أن معتز أبو زنيد (35 عاماً) استشهد في مستشفى (سوروكا) نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، حيث كان معتقلاً منذ 27 يونيو 2023. وباستشهاد أبو زنيد، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال إلى 55 شهيداً منذ بدء الحرب، مع وجود عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.