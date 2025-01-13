مسؤول في حماس يعلن تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

العالم-فلسطين

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي الزائر، لارس لوك راسموسن، "لقد تم إحراز تقدم، ونرى بعض التقدم في المفاوضات".

ومضى: "تريد إسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، وتعمل إسرائيل مع أصدقائنا الأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، وسنعرف قريبا ما إذا كان الطرف الآخر (حماس) يريد الشيء نفسه"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وعندما سُئل عن الجدول الزمني للاتفاق المحتمل، أجاب وزير الخارجية الإسرائيلي: "هناك تقدم، قلت إنه يبدو أفضل بكثير من ذي قبل، لكنني لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لأنني أدرك أن هناك عائلات تشعر بالحساسية تجاه كل كلمة وكل جملة يتم التصريح بها".

إقرأ أيضاً..والد جندي إسرائيلي: نتنياهو مجرم وسأقوم بمقاضاته أمام المحكمة الجنائية

وواصل جدعون ساعر إن "إسرائيل" تعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهية ولايته، وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، القادمة، و"آمل أن نرى أشياء تحدث في غضون فترة قصيرة، لكن لا يزال يتعين إثبات ذلك".

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، مع إعلان حركة "حماس" الفلسطينية في بيان قالت فيه، "نجدد عهدنا مع شعبنا الصابر المرابط ومع أسرانا الأبطال في السجون، ونؤكد أننا على موعد مع حريتهم القريبة".

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أفاد أمس الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا".

وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.