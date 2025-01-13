قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مصادر عبرية:مع بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن الفلسطينيون من العودة لشمال غزة
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مصادر عبرية: الجيش فكك اليوم معداته وقواعده وسحبها من محور نتساريم
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جيش الاحتلال: اصابة 5617 عسكريا منذ بدء الحرب بينهم 833 اصابتهم خطيرة
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جيش الاحتلال: جرح 2566 عسكريا منذ بدء العملية بغزة بينهم 495 اصابة خطيرة
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الدفاع المدني:6 شهداء واكثر من 30 اصابة ومفقودون بقصف مربع سكني بغزة
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بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة
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اللجنة الاعلامية: العدوان على جنين يؤكد تنكر السلطة لتطلعات وحقوق شعبنا
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اللجنة الاعلامية: السلطة تواصل عدوانها غير المبرر ضد اهالي جنين والمقاومة
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اللجنة الاعلامية: اجهزة السلطة تواصل حصارها الخانق لمخيم جنين لليوم الـ 40
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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمخيم الشابورة برفح جنوبي غزة