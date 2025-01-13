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باختصار..

غزة.. هل الصفقة باتت قريبة؟

الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

توالت التصريحات الأميركية بشأن تحقيق تقدم فيي مفاوضات التصول لوقف إطلاق النار في غزة.

العالم - باختصار

وأكد البيت الأبيض أن التوصل لاتفاق بات وشيكا، وأن المحادثات مثمرة

القناة الـ12 العبرية: ترامب مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل تولي منصبه.

بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب

جيك سوليفان: التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح وشيكا

كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر محاولين إنجاز المفاوضات

يديعون أحرونوت: مسؤول فلسطيني توجه إلى قطر لإعداد قائمة المفرج عنهم ضمن الصفقة

أفيغدور ليبرمان: نتنياهو مطالب بصفقة شاملة بمرحلة واحدة وبعدها يعتبر كل صاروخ من غزة إعلان حرب

صحيفة "إسرائيل اليوم": إسرائيل متمسكة بعدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق المحتمل

حركة حماس: أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي الى وقف كامل للعدوان على غزة

مصادر أمريكية: التحول في مسار المفاوضات حصل بسبب ضغوط ترامب على نتنياهو

موقع أكسيوس: المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف يقوم بدور حاسم في المفاوضات

هيئة البث الإسرائيلية: الصفقة ستكون متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى الإسرائيليين

المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن كبار السن والمرضى

المرحلة الثانية سوف تتضمن الإفراج عن عسكريين

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