غزة.. هل الصفقة باتت قريبة؟

العالم - باختصار
وأكد البيت الأبيض أن التوصل لاتفاق بات وشيكا، وأن المحادثات مثمرة
القناة الـ12 العبرية: ترامب مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل تولي منصبه.
بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب
جيك سوليفان: التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح وشيكا
كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر محاولين إنجاز المفاوضات
يديعون أحرونوت: مسؤول فلسطيني توجه إلى قطر لإعداد قائمة المفرج عنهم ضمن الصفقة
أفيغدور ليبرمان: نتنياهو مطالب بصفقة شاملة بمرحلة واحدة وبعدها يعتبر كل صاروخ من غزة إعلان حرب
صحيفة "إسرائيل اليوم": إسرائيل متمسكة بعدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق المحتمل
حركة حماس: أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي الى وقف كامل للعدوان على غزة
مصادر أمريكية: التحول في مسار المفاوضات حصل بسبب ضغوط ترامب على نتنياهو
موقع أكسيوس: المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف يقوم بدور حاسم في المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: الصفقة ستكون متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى الإسرائيليين
المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن كبار السن والمرضى
المرحلة الثانية سوف تتضمن الإفراج عن عسكريين