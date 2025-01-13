مسؤول ايراني: اجراء اختبارات أسلحة مختلفة على الطائرات المسيرة

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وقال العميد خواجه فرد على هامش مراسم انضمام ألف طائرة مسيرة للقوات الملسحة الايرانية: ان خطة انضمام الطائرات المسرية اليوم لها ميزتان، الأولى أنه كان تمرينًا إنتاجيًا، وكما أشار القائد العام للجيش، فإن الطائرات المسيرة التي تم تسليمها للجيش اليوم كانت في الواقع مخصصة لـلعام 2025، لكن سواء في الجيش أو في وزارة الدفاع، تم وضع خطة لإحداث قفزة في الإنتاج في مجال الطائرات المسيرة لتلبية الاحتياجات الموجودة، لذلك أظهرنا كيفية زيادة عدد وحجم إنتاجنا في هذا المجال عند الحاجة.

وأضاف: "الميزة الثانية لبرنامج تكامل الطائرات المسيرة اليوم هي أنه بالتأكيد في عملية الإنتاج الناتجة عن العمليات الميدانية التي تم تنفيذها، كنا بحاجة إلى تعزيز بعض الميزات والقدرات، فضلاً عن تعزيز بعض الأنظمة وإجراء تغييرات طفيفة، جاءت بفضل قدرات البحث والتصميم التي يتمتع بها خبراؤنا في هذا المجال.

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واردف العميد خواجه فرد حول بعض مميزات الطائرات المسيرة التي أضيفت اليوم، قائلاً: جزء كبير من هذه الطائرات المسيرة كان معروفاً لقواتنا، التي كانت بحاجة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، ويتألف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أربع قوات مستقلة من الناحية التشغيلية، ولكل منها خصائصها الفريدة في مجال الطائرات المسيرة، وهذا يعني أن كلاً من القوات الجوية والبحرية قد تمتلك نفس الطائرة المسيرة، ولكن أنظمتها متكاملة بالتأكيد بناءً على نوع المهمة التي تقوم بها، وتختلف عن بعضها البعض.

وعن مميزات الطائرات المسيرة اليوم، ومن بينها طائرة كرار، قال رئيس منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع: هذه الطائرات المسيرة، بالنظر إلى ارتفاعاتها وسرعاتها المتنوعة، والاختبارات الجيدة للغاية التي شهدناها في الاعتراض الجوي لهذه الطائرات المسيرة، وبالتأكيد سيتم استخدام جزء كبير منها في السلسلة الهجومية والدفاعية للبلاد.

ومضى قائلا: نقوم يوميا باختبار أسلحة مختلفة على الطائرات المسيرة، ويتم إجراء الاختبارات باستخدام أجهزة التحكم عن بعد المختلفة والقنابل المختلفة والقنابل الليزرية وصواريخ جو-جو وأسلحة أخرى تعلن عنها القوات بناءً على احتياجاتها، ولحسن الحظ، ولأن القوات تمتلك هذه الطائرات المسيرة، فإنها تقوم بتصميم واختبار سيناريوهات تشغيلية وابتكارات مختلفة، وهذا خبر جيد جدًا أن قواتنا يمكنها استخدام هذه الطائرات المسيرة بطرق مختلفة.