قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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القوات اليمنية: استهدفنا يافا 3 مرات خلال 12 ساعة
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القوات اليمنية: دفاعات الاحتلال لم تسقط الصاروخ الذي استهدف وزارة الحرب
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القوات اليمنية: الصاروخ وصل لهدفه والمنظومة الدفاعية فشلت في اعتراضه
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القوات اليمنية تؤكد أن الصاروخ الذي أطلقته على يافا استهدف وزارة الحرب
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3 شهداء و عدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي القطاع
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جيش الاحتلال: يبدو أننا اعترضنا الصاروخ الذي أطلق من اليمن
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إصابات بين المستوطنين إثر تدافعهم نحو الملاجئ عند دوي صفارات الانذار
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تفعيل الدفاعات الجوية وسط فلسطين المحتلة عقب إطلاق صاروخ من اليمن
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صفارات الانذار تدوي في تل أبيب الكبرى إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
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إصابات في صفوف المستوطنين إثر تدافعهم نحو الملاجئ بعد اعتراض صاروخ