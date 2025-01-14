ترامب: نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة مع حماس

العالم - الأميركيتان

و أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل، وفق قووله.

وتابع: فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة.

وفي الشأن الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن السياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.

وقال ترامب "في النظر مليًا إلى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، فأعتقد أنها كانت أدنى نقطة في تاريخ بلادنا، كل شيء كان مروعًا".

واعتبر الرئيس المنتخب أن سياسة بايدن الخارجية كانت "فظيعة"، وكرر ترامب، مرة أخرى، أن في عهده لن تكون هناك صراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، على حد قوله.

ومن المزمع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.