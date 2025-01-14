كوبا تنضم لقضية جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام الجنائية الدولية

العالم - الاميركيتان

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أنه بموجب المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات، وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزماً لها على قدم المساواة.

وأوضحت المحكمة انه “في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول 1948″، مشيرة الى ان كوبا “وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية”.

اقرأ ايضا..

الأمم المتحدة تطالب برأي استشاري في التزام إسرائيل تجاه الفلسطينيين

وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول من العام 2023، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.

اقرأ ايضا..

منظمة العفو الدولية.. العالم ملزم بوقف حرب إبادة غزة