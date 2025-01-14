الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وبلدة دورا ويعتقل 35 فلسطينيا بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا، فيما اعتقلت منذ مساء امس الاثنين وحتى صباح اليوم، (35) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأحياء، وعرقلت مرور مركبات المواطنين، وبثت حالة من الرعب لدى الأطفال، خاصة طلبة المدارس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (35) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضفة.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، وسلفيت، جنين، وطولكرم، والخليل.

ولفتا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقاً.

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وأشارا إلى أن حملة الاعتقالات والتحقيق الميداني يرافقهما عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.