بن غفير يطلب دعم سموتريتش لوقف اتفاق تبادل الأسرى

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي تصريحات له، أشار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، إلى أن تأثير حزبه لم يعد كافياً بمفرده لمنع الصفقة، خاصة بعد انضمام أحزاب أخرى تدعمها. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اليوم لمناقشة الاتفاق المحتمل.

كما أكد بن غفير أن انسحاب حزبه وحده لن يكون كافياً لمنع تنفيذ الاتفاق، ودعا سموتريتش إلى الانضمام إليه في الضغط على نتنياهو.

شاهد.. متحدث الخارجية القطرية يكشف نتائج المفاوضات بشأن غزة

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أكد ، أنه سيستقيل من الحكومة إذا تم تمرير صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وشدد على ضرورة وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحق حماس عسكريًا، واعتبر الصفقة "استسلامًا لحماس".

في المقابل، تشير مصادر فلسطينية إلى أن تفاصيل الاتفاق شبه جاهزة، مع توقعات بتوقيعه قبل يوم الجمعة.

اقرأ ايضا..ما خفي اعظم... الاحتلال يجبر على الاعتراف بمقتل 840 من جنوده

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه غزة من أوضاع إنسانية مأساوية، حيث تشير التقارير إلى أعداد كبيرة من الضحايا والدمار نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.