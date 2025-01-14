مسؤول إسرائيلي يتوقع عدد الاسرى لدى المقاومة

العالم - فلسطين

وقال مسؤول إسرائيلي إن "إسرائيل تعتقد" أن معظم الأسرى البالغ عددهم 33 الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة على قيد الحياة، “لكن من المرجح أيضًا أن تكون جثث الأسرى القتلى من بين المفرج عنهم”.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستتم خلال وقف إطلاق نار أولي لمدة 42 يومًا. وقال إن “الطرفين يبدو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق وإن "إسرائيل" مستعدة لتنفيذ الاتفاق فورًا بمجرد توقيعه”.

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ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المتوقع أن تطلق حركة حماس سراح 33 أسيرا إسرائيليا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، وهي “أول إشارة إيجابية منذ أشهر على أن وقف الحرب قد يكون في الأفق”.

ومن المتوقع أن إطلاق سراح الأسرى الـ 33 الإسرائيليين سيكون المرحلة الأولى من الصفقة التي يجري الانتهاء منها، وستبدأ المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية، وتهدف إلى إنهاء الحرب، في اليوم السادس عشر من تنفيذ الصفقة.

ويسود تفاؤل حذر بإمكانية الإعلان قريبًا عن اتفاق لوقف حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.