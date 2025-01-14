نادي الأسيرالفلسطيني.. تفاصيل جديدة حول استشهاد معتز أبو زنيد

العالم _ فلسطين المحتلة

وأوضحت الهيئة استنادًا إلى إفادة أحد الأسرى الذين كانوا برفقة أبو زنيد في سجن ريمون، أنه بدأ يعاني من مرض الجرب قبل عدة أشهر، ومع مرور الوقت ورفض إدارة السجن تقديم العلاج، تفاقمت حالته الصحية بشكل خطير، حيث تحولت الإصابة إلى دمامل ذات رائحة كريهة، وظهرت انتفاخات في الأطراف مع فقدان حاد في الوزن.

وأشار الأسير إلى أن أبو زنيد فقد الوعي في 4 يناير، وتم نقله إلى المستشفى بعد يومين، حيث دخل في غيبوبة. وأكدت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك أن ما حدث مع أبو زنيد يمثل جريمة طبية ممنهجة تهدف إلى تصفيته، كما حدث مع العديد من المعتقلين الآخرين.

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ولفت البيان إلى أن حالة أبو زنيد ليست الوحيدة، حيث تتعمد إدارة السجون توفير ظروف غير صحية، مما يسهم في انتشار مرض الجرب بين الأسرى. كما أشار إلى حالات أخرى لمعتقلين استشهدوا بسبب تفاقم حالاتهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي، مثل الشهيد محمد منير موسى الذي توفي بسبب مضاعفات مرض السكري والجرب.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن مرض الجرب لا يزال ينتشر في السجون، وأن هناك العديد من الشهادات التي توثق كيفية استخدام إدارة السجون للمرض كأداة لتعذيب الأسرى