عام فاشل على "حارس الازدهار"

العالم – إنقلاب الصورة

واستهدف هذا العدوان العاصمة صنعاء والكثير من المناطق اليمنية، لا سيما في محيط العاصمة صنعاء حيث كانت تخرج ولا تزال مسيرات مليونية دعما لغزة.

عدوان متواصل يستهدف العاصمة صنعاء، وعلى ما يبدو أنهم يريدون إخافة الشعب اليمني، وهذه المسيرات المليونية التي كانت ولا تزال تخرج نصرة لغزة.. هؤلاء الذين كانوا يخرجون رغم كل هذه الغارات لم تخيفهم هذه الغارات، وبالعكس في حالة لقلب الصورة تماما في المسيرات المليونية كان يتم إعلان العمليات العسكرية النوعية من قبل الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية وخاصة في استهداف حاملة الطائرات ترومان.

والمفارقة أن الهتافات في هذه المسيرات المليونية على إيقاع العمليات النوعية واستهداف حاملة الطائرات ترومان وغيرها من القطع البحرية الأميركية المتواجدة في البحر الأحمر كان المرددونن للشعارات يسالهم من يهتف الشعار "هل تتزحزحون؟" يقولون لا، وهذا يعني أن اليمنيين أعلنوا ثباتهم في هذا الموقف، وأن حاملات الطائرات كما تحالف الازدهار كما أسمته واشنطن لم يخف اليمنيين.

وخاصة أنه مع إعلان هذا التحالف من قبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كان يهدف إلى ضرب القدرات اليمنية ومنع اليمنيين من أن يقفوا نصرة لغزة.

تعسكر البحر الأحمر من خلال ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال هذا التحالف العدواني على اليمنيين سقف الولايات المتحدة الأميركية كان كبيرا جدا، لكن في الواقع كان أقل بكثير مما ظنه هؤلاء.. فلم يمنعوا قدرات اليمنيين ولم يستطيعوا منع اليمنيين، خاصة أن هؤلاء قالوا إنهم يريدون ردع اليمنيين وضرب القدرات اليمنية وأيضا مواجهة التهديدات الإيرانية.. وكل ذلك كان غلافا لحماية الكيان الإسرائيلي.

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