شهداء ومصابون بقصف للاحتلال وسط قطاع غزة

العالم - فلسطين

وقال مصادر طبي في غزة، أن طيران الاحتلال الاسرائيلي استهداف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السرايا، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين على الأقل وإصابة عدد آخر وسط قطاع غزة.

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وجنوبي القطاع، أصيب مواطنان إثر قصف طيران الاحتلال أرض زراعية بالقرب من دوار الـ17 غربي مدينة خان يونس، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف شمال منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

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وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.