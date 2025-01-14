وفد من الجهاد الإسلامي يصل الدوحة للمشاركة باتفاق وقف إطلاق النار

العالم - فلسطين

وقالت حركة "الجهاد" في تصريح صحفي:" يصل إلى الدوحة مساء اليوم وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.".

وصباح اليوم، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن المقاومة و"إسرائيل" قريبتان جداً من إبرام صفقة تبادل "أسرى" ووقف الحرب على غزة.

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ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلانا عن التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوما.



وتعد كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس، حيث قادت تلك الدول على مدار الأسابيع الماضية، جهودا مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

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وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.