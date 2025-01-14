قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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دبابة ميركافا لجيش الاحتلال تطلق قذيفة باتجاه بلدة حانين جنوبي لبنان
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيزور لبنان في 17 يناير الجاري
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مراسلة العالم: سيتم تحرير اكثر من 1000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة
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مصابون باستهداف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
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يسرائيل هيوم: نتنياهو يعقد حاليا اجتماعا لمناقشة تطورات صفقة التبادل
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بلينكن: ستتشكل قوة أمنية مؤقتة في غزة من قوات دول شريكة وفلسطينيين
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مصابون بقصف اسرائيلي على منزل في حي المنارة جنوبي مدينة خانيونس
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شهداء ومصابون بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة
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بلينكن: لايمكن هزيمة حماس بالحلول العسكرية فقط والدليل مايجري شمال غزة
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بلينكن: لايمكن هزيمة حماس بالحلول العسكريةفقط والدليل ما يجري شمال غزة