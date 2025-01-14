بالفيديو.. ناشطة تهاجم بلينكن وتصفه بوزير خارجية الإبادة

العالم - فلسطين

وحول اخر اخبار صفقة التبادل قال وزير الخارجية الامريكي المنتهية ولايته ان واشنطن تعتقد انها تقترب كثيرا من صفقة غزة موضحا ان حركة حماس فهمت أخيرا ضرورة إنجاز صفقة التبادل.

كما اكد بلينكن ان اتفاق غزة سيضمن إعادة الاسرى وخفض المعاناة الإنسانية.

وادعى بلينكن اننا نريد خلق مسار لدولة فلسطينية تعيش إلى جانب الكيان الإسرائيلي موضحا ان للفلسطنيين حق في دولة خاصة بهم.

وخلال الكلمة قاطعت محتجة اجنبية على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة خطاب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ، وقالت المحتجة التي قاطعت بلينكن :"سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الأبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك".