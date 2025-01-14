توقيع اتفاق بين إيران والسعودية بشأن موسم الحج

العالم - إيران

والتقى "عليرضا بيات"، الذي يزور السعودية حاليًا، مع وزير الحج والعمرة السعودي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول قضايا متعلقة بحجاج موسم الحج والعمرة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025 بين الجانبين.

وتناولت المناقشات قضايا تنفيذ عمليات الحج، والنقل الجوي والبري، والمسائل الصحية في المشاعر المقدسة، والقضايا الثقافية، بالإضافة إلى ترتيبات سفر المعتمرين الإيرانيين.

كما تبادل مسؤولو الحج من البلدين وجهات النظر حول عدد من القضايا، بما في ذلك تنظيم رحلات الطيران، تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، زيادة حصة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل، رفع معدلات إرسال المعتمرين خلال العام القادم، وتقديم أفضل الخدمات للزوار الإيرانيين.

عُقد هذا اللقاء بحضور سفراء البلدين وعدد من المسؤولين المعنيين بشؤون الحج من الجانبين الإيراني والسعودي.

وكانت منظمة الحج والزيارة قد أعلنت في وقت سابق أن موسم الحج لعام 2025 سيبدأ في شهر مايو 2025، بحصة تبلغ 87,550 حاجًا إيرانيًا.

كما أشارت إلى أن عملية التسجيل لهذه الرحلة تجري حاليًا وفقًا للأولويات المحددة لحاملي سندات الحج.