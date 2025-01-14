قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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إصابات بنيران مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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العميد سريع: عملية أم الرشراش استهدفت محطة الكهرباء بصاروخ مجنح
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العميد سريع: الطيران المسير ينفذ عملية في يافا المحتلة واخرى بأم الرشراش
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سرايا القدس-كتيبة جنين تعلن موافقتها على مبادرة حقن الدم الفلسطيني
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إصابات باستهداف الاحتلال منزلا في محيط مسجد اليرموك بمدينة غزة
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مصادر إعلامية: جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفركلا جنوبي لبنان
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جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ تفجيرا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان
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دبابة ميركافا لجيش الاحتلال تطلق قذيفة باتجاه بلدة حانين جنوبي لبنان
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيزور لبنان في 17 يناير الجاري
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مراسلة العالم: سيتم تحرير اكثر من 1000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة