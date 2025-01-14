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الرابعة خلال 24 ساعة.. طائرات صنعاء المسيرة تدك يافا المحتلة وأم الرشراش

الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها بعون الله نفذت عملية عسكرية نوعية على أهداف للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة.

العالم - اليمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذنا بعون الله عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء للعدو في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ مجنح، موضحا أن العمليتان حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية، ستنفّذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنها قادرة بعون الله على قصف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية.

وأضافت أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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وكانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى وزارة الحرب الإسرائيلية في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2.

وتعدُّ هذه العمليةُ هي الرابعة خلال 24 ساعة.

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