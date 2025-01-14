قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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سي بي إس: اتمام اتفاق وقف اطلاق النار في غزة سيكون هذا الاسبوع
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اصابات بانفجار مركبة في بيتاح تيكفا قرب تل أبيب وفتح تحقيق بالحادث
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مصدر مسؤول في حماس: الحركة لم تسلم ردها لان الاحتلال لم يسلم الخرائط
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مصدر مسؤول في حماس: الاحتلال لم يسلم خرائط انسحاب قواته من غزة
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إعلام العدو:التقديرات الاسرائيلية ان تطبيق وقف النار سيبدأ صباح الاحد القادم
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عراقجي: سنجري محادثات بشأن تصدير الغاز الروسي الى ايران ومد خطوط الغاز
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عراقجي: سيتم التوقيع على نحو 20 مذكرة تفاهم بين ايران وطاجيكستان
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عراقجي: مستعدون لابرام معاهدة مع اي دولة تكرس مصالحنا
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عراقجي: المعاهدة بين ايران وروسيا لا تمس علاقات البلدين بالدول الاخرى
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عراقجي: المعاهدة المزمعة بين ايران وروسيا شاملة تماما لكل ابعاد العلاقات