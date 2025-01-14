سلام: لست من أهل الإقصاء ويداي ممدودة للجميع

العالم – بانوراما

وفي أول تصريح رسمي له بعد تكليفه وعودته من لاهاي أكد نواف سلام أن الأزمتين الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار ستكون على رأس أولويات حكومته الجديدة مؤكدا وجوب فرض الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وحذرت كتلة الوفاء للمقاومة ممن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية ويعمل على التفكيك والتقسيم والإلغاء والاقصاء تعمدا وكيدية.. وفيما طالبت الكتلة بحكومة ميثاقية أكدت أن أي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.

ولمناقشة هذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من بيروت الباحث في العلاقات الدولية د.علي مطر والكاتب والمحلل السياسي حمزة الخنسا وتناقشهم هذه الأسئلة:

- نواف سلام قال إنه ليس من أهل الإقصاء والاستبعاد بل من أهل التفهم والشراكة الوطنية.. ما هي رسالته من هذا التصريح؟

- الثنائي الشيعي اعتبر ما حصل في تخطي التوافقات سوى خديعة تعرضا له من قبل فريق سياسي يعمل بإمرة الأميركيين لاستغلال الفرصة للإطباق الكامل على مكون بكامله.. ما تعليقكم؟

- كتلة الوفاء للمقاومة طالبت بحكومة ميثاقية وحذرت من خدش إطلالة العهد التوافقية ومن تقسيم وإلغاء وإقصاء تعمدا وكيدية.. ما دلالات هذا الموقف؟

- هل بإمكان الفريق الأميركي إقصاء الممثلين الشرعيين للشيعة (بدليل نتائج الانتخابات النيابية) عن الحكومة المقبلة والاستعاضة عنهم بوزراء «شيعة» مستقلين من جماعة السفارة الأميركية والادعاء بأنهم تكنوقراط؟

- عقب اللقاء الثلاثي بين عون وسلام وبري لم يدلي بري بتصريح.. كيف تقرؤون هذا الموقف؟

- هناك أنباء بأن الثنائي الشيعي لن يشارك في مشاورات تشكيل الحكومة؟

- سلام قال إن الأزمتان المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار ستكونان على رأس أولويات الحكومة الجديدة.. كيف تقرؤون هذا الخطاب علما بأن سلام كان يعيش خارج البلاد؟

- سلام أكد إخراج الاحتلال من جنوب لبنان.. ما هي الآليات التي بحوزته لتنفيذ هذا الأمر؟

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