عراقجي: لا تفاوض مع واشنطن إذ لم تعد إلى الاتفاق النووي

العالم - إيران

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني، مساء الثلاثاء، أنّ ايران ستوقّع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك خلال زيارة سيجريها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى موسكو يوم الجمعة.

وأوضح أنّ المعاهدة تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري، مشدداً على أنّها ليست "ائتلافاً عسكرياً لأهداف خاصة".

وأضاف، أنّ المعاهدة مع روسيا ليست ضد أي بلد آخر على الإطلاق، مشيراً إلى وجود اجماع وطني بشأن ضرورة توقيعها.ولفت إلى أنّ ميزة هذه المعاهدة هي أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين، وقال : "علاقتنا مع روسيا هي وفق المصالح المتبادلة ونحن راضون عنها بشكل عام وتسير نحو الأمام".

* لا تفاوض مع واشنطن إذ لم تعد إلى الاتفاق النووي

وعلى صعيد المفاوضات النووية، بيّن عراقجي أنّ سياسة إيران الحالية هي "عدم التفاوض مع الأميركيين ما لم يعودوا إلى الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "عدم العلم بشأن رغبة واشنطن بالعودة إلى المفاوضات".وقال في هذا السياق "لن نعول على التفاوض وإنما على إحباط العقوبات، لكننا لن نترك التفاوض أيضاً"، لافتاً إلى أنّه في "أوروبا يسعون لاستئناف المفاوضات النووية".

واوضح انه طالما لم تستقر حتى الآن الإدارة الأميركية الجديدة، فان إيران ستعدّ سياستها تجاهها وفق مواقف هذه الإدارة المستقبلية.

واكد أنّ طبيعة اتخاذ القرارات العليا في إيران واضحة للجميع، حيث أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي هو صاحب القرار ووزارة الخارجية تنفّذ قرار النظام.

*الاستعداد لاستئناف عمل السفارة في دمشق اذا "اعطيت الضمانات الكافية بتوفير امنها"

وبشأن سوريا، شدّد وزير الخارجية الإيراني على أنّ طهران تريد الأمن والاستقرار والازدهار لسوريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، معلناً استعداد ايران لاستئناف عمل سفارتها في دمشق إذا "أعطيت الضمانات الكافية بتوفير أمنها".

وأكد عراقجي أنّ إيران ستدعم أي حكومة سورية تضم أطياف ومكونات الشعب السوري، معتبراً أنّ المجتمع السوري يضم العديد من المكونات والاستقرار في هذا البلد مرتبط بتشكيل حكومة تضم كافة أطيافه.