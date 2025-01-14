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مورا يصف لقاءه بمساعدي عراقجي في جنيف بالبناء

مورا يصف لقاءه بمساعدي عراقجي في جنيف بالبناء
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

وصف مساعد الامين العام لدائرة العمل الخارجي الاوروبي التابعة للاتحاد الاوروبي إنريكي مورا، لقاءه بمساعدي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي والذي عقد في إطار الحوار بين إيران وأوروبا في جنيف، بالبناء.

العالم - إيران

وكتب مورا الثلاثاء في منشور على منصة "اكس": "إلتقيت اليوم في جنيف، مساعدي وزير الخارجية الإيراني السيدين تخت روانجي وغريب آبادي."

ووصف اللقاء بـ "البناء" وقال: "جرى الحديث خلال اللقاء حول سبل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية."

من جانبه كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غرب آبادي في منشور على منصة "إكس": لقد التقيت بمعية الدكتور تخت روانجي، إنريكي مورا وفريقه في جنيف، وأجرينا محادثات مفتوحة وبناءة."

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد: تطرقنا أيضا إلى الدعم الأوروبي غير المقبول لجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة.

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