مورا يصف لقاءه بمساعدي عراقجي في جنيف بالبناء

العالم - إيران

وكتب مورا الثلاثاء في منشور على منصة "اكس": "إلتقيت اليوم في جنيف، مساعدي وزير الخارجية الإيراني السيدين تخت روانجي وغريب آبادي."

ووصف اللقاء بـ "البناء" وقال: "جرى الحديث خلال اللقاء حول سبل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية."

من جانبه كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غرب آبادي في منشور على منصة "إكس": لقد التقيت بمعية الدكتور تخت روانجي، إنريكي مورا وفريقه في جنيف، وأجرينا محادثات مفتوحة وبناءة."

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد: تطرقنا أيضا إلى الدعم الأوروبي غير المقبول لجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة.